Певица Натали продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый имидж. Исполнительница сделала стрижку и выбрала необычный оттенок цвета волос— пудровый блонд с едва заметными розовыми нотками.

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул», «Черепашка» и «О, Боже, какой мужчина» призналась, что стилисту пришлось с ней нелегко. У Натали от природы светлые волосы, но окрашивание не пошло им на пользу.

«Оказалось трудоемко и очень небыстро вернуться к своему естественному цвету, вернуться благородно, оставив длину волос», — пожаловалась она поклонникам.

Instagram @natali_star74

После четырех часов колдовства над ее волосами Натали продемонстрировала всем результат. Если совсем недавно ее раскритиковали за глупый образ, то теперь все остались в восторге.

«Красавица»;

«Прекрасный цвет»;

«Юная девчонка!»;

«Потрясающе! Очень идет! Прям как в клипе Aqua — Barbie Girl», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, чем удивил фанатов последний клип Натали.