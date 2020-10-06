«Barbie Girl»: Певица Натали изменилась до неузнаваемости — фото
Исполнительница хита «О, Боже, какой мужчина» решила освежить свой образ.
Фото, видео: Instagram @natali_star74
Певица Натали продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый имидж. Исполнительница сделала стрижку и выбрала необычный оттенок цвета волос— пудровый блонд с едва заметными розовыми нотками.
Исполнительница хитов «Ветер с моря дул», «Черепашка» и «О, Боже, какой мужчина» призналась, что стилисту пришлось с ней нелегко. У Натали от природы светлые волосы, но окрашивание не пошло им на пользу.
«Оказалось трудоемко и очень небыстро вернуться к своему естественному цвету, вернуться благородно, оставив длину волос», — пожаловалась она поклонникам.
После четырех часов колдовства над ее волосами Натали продемонстрировала всем результат. Если совсем недавно ее раскритиковали за глупый образ, то теперь все остались в восторге.
«Красавица»;
«Прекрасный цвет»;
«Юная девчонка!»;
«Потрясающе! Очень идет! Прям как в клипе Aqua — Barbie Girl», — высказались пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, чем удивил фанатов последний клип Натали.
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