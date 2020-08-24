Певица Натали озадачила фанатов, показав свой новый клип

Певица Натали выпустила свой долгожданный клип на песню «Поехали на дачу». Премьера состоялась на ее YouTube-канале, но задумку авторов и самой певицы оценили не все.

В клипе Натали есть все, с чем ассоциируется у большинства людей поездка на дачу — дорога из города, парники, загар на природе. Но все это окрашено психоделическими красками, а сама Натали предстает то в образе классической дачницы, то в виде Афродиты с едва прикрытой раковиной обнаженной грудью.

Instagram @natali_star74

Кульминацией клипа становится момент, когда Натали зажигательно отплясывает в парнике в компании качков-муравьев. Слова и музыка — характерные для Натали запоминающиеся четверостишья, но общую задумку оценили не все фанаты исполнительницы.

«Если честно, то не очень»;

«Жесть… Ну и клип»;

«Автор — наркоман?»;

«Из всего клипа понравилась только Натали!» — отметились они в комментариях в микроблоге в Instagram.

Натали осталась очень довольна и съемками в клипе, и конечным результатом. Она поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram некоторыми закулисными подробностями съемок. Так, режиссером была ее любимая Мария Скобелева, уже снимавшая для Натали клипы «О боже, какой мужчина», «Платье на бретелях» и «Шахерезада».

Интересно и то, что снимали клип еще в феврале, и на роли муравьев собирались пригласить профессиональных стриптизеров. Но съемки пришлись на День святого Валентина, и все «профи» оказались заняты. Пришлось срочно искать замену, и в роли муравьев оказались фитнес-тренер, стоматолог, футболист и вице-чемпион РФ по бодибилдингу.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер заставила певицу Натали раздеться для съемок.