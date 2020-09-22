«Конец света, стиля и вкуса!»: Натали раскритиковали за глупый образ

|
Татьяна Меркер
401

Певица поделилась с поклонниками архивными фотографиями с Николаем Басковым.

«Конец света, стиля и вкуса!»: Натали раскритиковали за глупый образ

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Исполнительница хита «Ветер с моря дул» Натали заставила пользователей сети усомниться в своем чувстве вкуса. В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала архивное фото с Николаем Басковым. Снимок был сделан шесть лет назад на музыкальном мероприятии.

Для выхода в свет певица выбрала образ «куклы» с черным париком, короной и ярким макияжем. Она надела короткое платье, украшенное стразами и бусинами, которое не оставляло пространства для фантазии.

«„Дико тусим"! Так называется новая композиция Николая Баскова! А когда-то мы дико тусили со сногсшибательным произведением „Николай"!» — упомянула певица их совместную композицию под серией архивных кадров.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от НАТАЛИ (@natali_star74)

Пользователи сети были разочарованы «глупым» образом любимой певицы. В комментариях они не скрывали своих эмоций и не стеснялись выражений.

«Конец света, стиля и вкуса!»

«Не одевайтесь больше так вульгарно!»

«Смотрится очень пошло», — возмутились фолловеры.

Фанаты обожают творчество Натали, но ее стиль и поведение часто вызывают их негодование. Недавно, например, звезда показала закулисье съемок своего нового клипа. На фотографиях артистка предстала в достаточно откровенном образе русалки с длинными волосами. При этом певица, позирующая топлес, игриво прикрыла грудь ракушкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина снялась топлес в океане.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.04
1.01 90.01
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
«Дикая боль»: Тамара Семина впервые рассказала о своем самочувствии
12:52
Мать погибшего актера Дмитрия Жулина в тяжелом состоянии после ДТП
12:44
Почти 50 грудничков эвакуировали из перинатального центра в Калуге из-за пожара
12:34
Ушел в монастырь, но вернулся: что терзало погибшего в ДТП актера Жулина
12:31
«Сгубила беспечность»: Тамара Семина тяжело переживает смерть Ирины Печерниковой
12:19
«Я жду ее, и люблю»: Дочь-подросток известного дизайнера пропала в Москве

Сейчас читают

«Все нормально, братишка»: в сети появилось возможное видео ссоры Бузовой и Манукяна
День осеннего равноденствия — как привлечь удачу и деньги
«Дурная комедия»: австрийская газета назвала дело Навального планом спецслужб

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок