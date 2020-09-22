«Конец света, стиля и вкуса!»: Натали раскритиковали за глупый образ
Певица поделилась с поклонниками архивными фотографиями с Николаем Басковым.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Исполнительница хита «Ветер с моря дул» Натали заставила пользователей сети усомниться в своем чувстве вкуса. В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала архивное фото с Николаем Басковым. Снимок был сделан шесть лет назад на музыкальном мероприятии.
Для выхода в свет певица выбрала образ «куклы» с черным париком, короной и ярким макияжем. Она надела короткое платье, украшенное стразами и бусинами, которое не оставляло пространства для фантазии.
«„Дико тусим"! Так называется новая композиция Николая Баскова! А когда-то мы дико тусили со сногсшибательным произведением „Николай"!» — упомянула певица их совместную композицию под серией архивных кадров.
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Пользователи сети были разочарованы «глупым» образом любимой певицы. В комментариях они не скрывали своих эмоций и не стеснялись выражений.
«Конец света, стиля и вкуса!»
«Не одевайтесь больше так вульгарно!»
«Смотрится очень пошло», — возмутились фолловеры.
Фанаты обожают творчество Натали, но ее стиль и поведение часто вызывают их негодование. Недавно, например, звезда показала закулисье съемок своего нового клипа. На фотографиях артистка предстала в достаточно откровенном образе русалки с длинными волосами. При этом певица, позирующая топлес, игриво прикрыла грудь ракушкой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина снялась топлес в океане.
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