Президенты РФ и Таджикистана обсудили обстановку в Нагорном Карабахе
По сообщению пресс-службы Кремля, в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Эмомали Рахмон затронули и другие международные темы.
Фото, видео: ТАСС / DAVID GHAHRAMANYAN NKR INFOCENTER PAN PHOTO; 5-tv.ru
Обстановку в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора были затронуты и другие международные темы — ситуация в Белоруссии, перспективы урегулирования в Афганистане. Путин и Рахмон обсудили также вопросы дальнейшего укрепления дружественных отношений Москвы и Душанбе.
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