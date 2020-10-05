Президенты РФ и Таджикистана обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Обстановку в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора были затронуты и другие международные темы — ситуация в Белоруссии, перспективы урегулирования в Афганистане. Путин и Рахмон обсудили также вопросы дальнейшего укрепления дружественных отношений Москвы и Душанбе.