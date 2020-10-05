Москва частично возвращается к ограничительным мерам по COVID-19
Сотрудники столичного Роспотребнадзора начали рейды в общественных местах по выявлению нарушителей, игнорирующих средства защиты.
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Закрывать границы и прерывать авиасообщение из-за коронавируса в России пока не собираются. Но Москва с сегодняшнего дня частично возвращается к ограничительным мерам. Людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Работающие пенсионеры могут взять больничный, не выходя из дома.
В столице утвержден единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах. Он включает использование противовирусных средств, препаратов для предотвращения тромбов, переливание донорской плазмы. Тактика лечения выбирается в зависимости от состояния пациента.
В России за последние сутки выявлено менее 11 тысяч новых случаев коронавируса, из них в Москве — три с половиной тысячи.
Сотрудники столичного Роспотребнадзора сегодня начали ловить нарушителей в общественных местах — тех, кто игнорирует средства защиты. Рейды проходят в транспорте, магазинах, салонах красоты. Московские власти требуют, чтобы предприятия перевели хотя бы треть сотрудников на удаленную работу.
А все столичные школы с понедельника ушли на двухнедельный перерыв. Детей и родителей просят не посещать общественные места и массовые мероприятия — провести это время дома. Занятий пока не будет. А после каникул в Москве вернутся к онлайн-обучению.
На дистанционку переходят также в Ульяновской области. Но массово отправлять всех российских школьников на удаленку пока не планируют. В Минпросвещения заявили, что определять формат обучения необходимо на местах.
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