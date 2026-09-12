Собянин: более 500 тысяч школьников поучаствовали в проекте «Учебный день в музее»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

За девять лет городская программа стала частью системы образования.

Какие преимущества есть у московских школьников

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Более 500 тысяч московских школьников приняли участие в проекте «Учебный день в музее» за девять лет его существования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Проект „Учебный день в музее“ стал частью городской образовательной системы. В музеях ребята учатся исследовать, работать с информацией, делать выводы и применять знания на практике», — написал он в личном блоге.

Программы для занятий разрабатывают методисты Института развития профильного обучения МГПУ совместно с педагогами и сотрудниками музеев. Для участников проекта город организует бесплатную транспортировку.

В 2025–2026 учебном году к проекту присоединились более 320 школ и около 100 тысяч учеников. Всего школьники провели свыше четырех тысяч учебных дней на 46 музейных площадках.

Наиболее востребованными у ребят стали Музей космонавтики, Московский зоопарк и Музей спорта.

С сентября к проекту добавилась новая площадка — Музей Михаила Булгакова на Большой Пироговской. Кроме того, Биокластер Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева представил образовательную программу, в рамках которой школьники смогут изучать свойства меда, воска и прополиса, а также особенности строения и движения насекомых.

Принять участие в проекте могут любые школы Москвы. Регистрация занятий на первую половину 2026–2027 учебного года уже открыта по ссылке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в московских колледжах введут электронные студенческие билеты. Цифровой документ можно будет бесплатно оформить через приложение «Колледж МЭШ» и использовать для подтверждения статуса учащегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
Дмитриев рассказал о вариантах проведения бизнес-форума Россия — США — Германия
18:00
Собянин: более 500 тысяч школьников поучаствовали в проекте «Учебный день в музее»
17:55
«Как будто моложе стал»: премьер Эфиопии об изменениях во внешности Лаврова
17:50
Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на саммите БРИКС
17:45
Стартовал IV Открытый чемпионат Москвы по кибатлетике
17:40
«Огромный жест доброй воли»: Лавров о приглашении Зеленского в Москву

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Погибший в результате падения с горки в Иваново мальчик отмечал день рождения
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео