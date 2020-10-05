По сообщению Кремля, президент России Владимир Путин назначил Владимира Васильева своим советником.

Глава Дагестана ушел в отставку

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Глава Дагестана ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева и назначил его своим советником. Кроме того, временно исполняющим обязанности главы региона стал Сергея Меликова.

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