Глава Дагестана ушел в отставку
| Алиса Маркова В России 58
По сообщению Кремля, президент России Владимир Путин назначил Владимира Васильева своим советником.
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
Глава Дагестана ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева и назначил его своим советником. Кроме того, временно исполняющим обязанности главы региона стал Сергея Меликова.
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