Глава Дагестана ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева и назначил его своим советником. Кроме того, временно исполняющим обязанности главы региона стал Сергея Меликова.