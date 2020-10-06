Путин принял отставку главы Дагестана Васильева

Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником. Во время онлайн-встречи президент поблагодарил Васильева за достойную работу

«Владимир Абдуалиевич, хочу Вас поблагодарить за работу, которую Вы проделали в Дагестане. Перед Вами стояли сложные задачи. Практически по каждому направлению Вы продвинулись значительно вперед. Я это вижу. Надеюсь, что и людям это заметно», — отметил российский президент.

Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил сенатора Сергея Меликова. О проблемах Дагестана он знает не понаслышке. Боевой генерал, герой чеченской кампании; Меликов был заместителем главнокомандующего войск Нацгвардии; несколько лет служил полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.