Екатерина Климова вошла в ТОП самых сексуальных женщин по версии журнала MAXIM

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Карина Бернтгольц
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Авторы рейтинга отметили естественность актрисы, которая чрезвычайно молодо выглядит.

Екатерина Климова вошла в ТОП самых сексуальных женщин по версии журнала MAXIM

Фото: ТАСС / Виталий Невар

Известная российская актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей и в то же время не забывает следить за собой. Каждый наряд знаменитости — настоящий шедевр, а фигура — настолько соблазнительная, что становится даже поводом для зависти многих женщин.

Авторы рейтинга ТОП-100 самых сексуальных женщин по версии журнала по достоинству оценили внешние данные Климовой и поместили ее на 33 место.

«У нее четверо детей, а она все равно выкладывает свои фотки без макияжа — и выглядит как школьница. В чем секрет вечной красоты, актриса не говорит, а ведь тем временем ее старшая дочь поступила на журфак МГУ», — пишет издание.

На первом месте в ТОПе певица Анна Плетнева, на втором — Ольга Серябкина, тройку лидеров замыкает Настя Каменских.

Ранее Екатерина Климова показала, как ее дочь читает стихи. 

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