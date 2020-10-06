Тело младенца обнаружили в лесополосе в Подмосковье

|
Василий Заика
85

Инцидент произошел 5 октября в Подольске.

Тело младенца обнаружили в лесополосе в Подмосковье

Фото: globallookpress.com / Ingeborg Knol

Тело младенца обнаружили в лесополосе в Подмосковье. Как сообщает региональный Следственный комитет, страшную находку 5 октября сделал житель Подольска, когда прогуливался с собакой.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. В ходе осмотра были найдены бутылка и полиэтиленовый пакет. По предварительным выводам экспертов, смерть новорожденного наступила примерно неделю назад.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин гибели малыша. В зависимости от результатов исследования следователи примут процессуальное решение. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — тело искалеченной женщины увезли с места убийства в Москве.

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:29
Суд избрал меру пресечения экс-сенатору от Карачаево-Черкесии
12:26
Российский хоккеист Радулов и модель Бокий стали родителями
12:20
Подробности нападения бурого медведя на работника Большого Московского цирка
12:12
СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре
12:07
Небензя осудил блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе ООН
12:01
Тело младенца обнаружили в лесополосе в Подмосковье

Сейчас читают

Детали жуткого ДТП: сначала сбил Gelandewagen со звездой «Холостяка» за рулем, потом переехал Jaguar
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Иван Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей

Новости Lentainform

Загрузка...