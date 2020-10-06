Тело младенца обнаружили в лесополосе в Подмосковье. Как сообщает региональный Следственный комитет, страшную находку 5 октября сделал житель Подольска, когда прогуливался с собакой.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. В ходе осмотра были найдены бутылка и полиэтиленовый пакет. По предварительным выводам экспертов, смерть новорожденного наступила примерно неделю назад.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точных причин гибели малыша. В зависимости от результатов исследования следователи примут процессуальное решение. Другие подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — тело искалеченной женщины увезли с места убийства в Москве.