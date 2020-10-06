В Москве магазины массово закрывают из-за несоблюдения санитарных норм

В Москве из-за коронавируса массово закрывают магазины. По итогам рейда Роспотребнадзора санкции применят почти к сотне торговых точек, владельцы которых не соблюдали санитарные нормы. Это использование средств индивидуальной защиты и обеспечение дистанции между покупателями.

Проверки идут также в других общественных местах, в первую очередь — в транспорте. Тем, кто игнорирует требования антиковидной безопасности, грозят штрафы. Также с 9 октября в столице временно не будут работать социальные карты пенсионеров и школьников.

Российские медики, тем временем, хотят снова ограничить диспансеризацию в поликлиниках. Возобновили ее в июне. Но сейчас в связи с ростом новых случаев коронавируса, а также приближением сезона гриппа, россиянам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями предлагают временно отложить несрочные обследования.

5-tv.ru

За последние сутки в стране зарегистрированы 11,5 тысячи инфицированных COVID-19, более 6000 человек выздоровели.