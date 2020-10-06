В Москве магазины массово закрывают из-за несоблюдения санитарных норм

Эфирная новость 29

Роспотребнадзор проводит рейды по торговым точкам, а также в других общественных местах и в первую очередь — в транспорте.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

В Москве из-за коронавируса массово закрывают магазины. По итогам рейда Роспотребнадзора санкции применят почти к сотне торговых точек, владельцы которых не соблюдали санитарные нормы. Это использование средств индивидуальной защиты и обеспечение дистанции между покупателями.

Проверки идут также в других общественных местах, в первую очередь — в транспорте. Тем, кто игнорирует требования антиковидной безопасности, грозят штрафы. Также с 9 октября в столице временно не будут работать социальные карты пенсионеров и школьников.

Российские медики, тем временем, хотят снова ограничить диспансеризацию в поликлиниках. Возобновили ее в июне. Но сейчас в связи с ростом новых случаев коронавируса, а также приближением сезона гриппа, россиянам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями предлагают временно отложить несрочные обследования.

5-tv.ru

За последние сутки в стране зарегистрированы 11,5 тысячи инфицированных COVID-19, более 6000 человек выздоровели.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:55
Правительство РФ распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых
20:46
Почему арбитры боятся судить матчи с Новаком Джоковичем?
20:46
Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
20:37
В Москве магазины массово закрывают из-за несоблюдения санитарных норм
20:29
В Киргизии на фоне протестов сменился премьер-министр
20:22
«Свадьбы не будет!» — Новый муж Маргариты Грачевой в момент торжества выбросил кольца в пруд

Сейчас читают

Через тернии к звездам: астролог рассказала, что мешает исполнению желаний
Попугай раздора. Как бойфренд Конкиной расправился с птицей возлюбленной?
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок