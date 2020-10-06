Правительство РФ распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых
Самозанятым россиянам будут доступны займы до одного миллиона рублей в государственных МФО, бесплатные консультации по налогам и бухучету.
Фото, видео: www.globallookpress / Christin Klose; 5-tv.ru
Кабмин расширил меры поддержки малого и среднего бизнеса. Доступ к помощи по нацпроекту теперь получат и самозанятые. Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства.
Теперь им доступна льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также займы — до миллиона рублей — от государственных микрофинансовых организаций.
Также самозанятые могут обращаться в центры «Мой бизнес» и пройти там обучающие курсы, получить бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухучета.
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