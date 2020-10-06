Правительство РФ распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых

Эфирная новость 8

Самозанятым россиянам будут доступны займы до одного миллиона рублей в государственных МФО, бесплатные консультации по налогам и бухучету.

Фото, видео: www.globallookpress / Christin Klose; 5-tv.ru

Кабмин расширил меры поддержки малого и среднего бизнеса. Доступ к помощи по нацпроекту теперь получат и самозанятые. Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства.

Теперь им доступна льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также займы — до миллиона рублей — от государственных микрофинансовых организаций.

Также самозанятые могут обращаться в центры «Мой бизнес» и пройти там обучающие курсы, получить бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухучета.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:55
Правительство РФ распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых
20:46
Почему арбитры боятся судить матчи с Новаком Джоковичем?
20:46
Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
20:37
В Москве магазины массово закрывают из-за несоблюдения санитарных норм
20:29
В Киргизии на фоне протестов сменился премьер-министр
20:22
«Свадьбы не будет!» — Новый муж Маргариты Грачевой в момент торжества выбросил кольца в пруд

Сейчас читают

Через тернии к звездам: астролог рассказала, что мешает исполнению желаний
Попугай раздора. Как бойфренд Конкиной расправился с птицей возлюбленной?
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок