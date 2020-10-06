Правительство РФ распространило меры поддержки малого бизнеса на самозанятых

Кабмин расширил меры поддержки малого и среднего бизнеса. Доступ к помощи по нацпроекту теперь получат и самозанятые. Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства.

Теперь им доступна льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также займы — до миллиона рублей — от государственных микрофинансовых организаций.

Также самозанятые могут обращаться в центры «Мой бизнес» и пройти там обучающие курсы, получить бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухучета.