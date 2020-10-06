«Нет мозгов»: Дайнеко высказалась о сбитом финалисткой «Холостяка» пешеходе

Певица Виктория Дайнеко в разделе сторис своего аккаунта в Instagram отреагировала на смертельное ДТП с участием звезды шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. По словам 33-летней исполнительницы, ей очень жаль женщину. Победительница «Фабрики звезд — 5» отметила, что ни один адекватный человек не горит желанием сбивать кого-либо насмерть.

«Я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. У них нет мозгов. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода», — написала Виктория Дайнеко.

Instagram @victoriadaineko

Знаменитость, помимо прочего, пришла в ужас от того, что пишут пользователи по поводу трагического инцидента в комментариях. По ее словам, юзеры уверены, что «свалят вину на потерпевшего, а девочку отмажут».

Виктория Дайнеко указывает на то, что погибший на Кутузовском проспекте в Москве пешеход нарушил правила дорожного движения, когда переходил трассу в неположенном месте в темное время суток.

«Среагировать очень сложно. Он поплатился жизнью. Это безусловно трагедия. Соболезную его семье и близким. Но зачем губить жизнь девочке, которая просто попала «под раздачу», — задалась вопросом Виктория Дайнеко.

Виктория Короткова вечером 5 октября за рулем Mercedes Gelandewagen сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. После удара горе-пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В момент аварии Короткова была трезва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала экстрасенс о роли звезды «Холостяка» в смертельном ДТП.