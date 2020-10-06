«Корона сбивается быстро»: экстрасенс о роли звезды «Холостяка» в смертельном ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло страшное ДТП с участием звезды шоу «Холостяк» Виктории Коротковой. Девушка сбила перебегавшего в неположенном месте дорогу мужчину. После удара пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

ДТП вызвало большой общественный резонанс. Одни обвиняют в смерти мужчины автоледи, другие сетуют на невнимательность самого погибшего.

В спорной ситуации решила разобраться таролог Марианна Абравитова. Разложив карты, она заявила, что звезде «Холостяка» не хватало концентрации во время ведения автомобиля, из-за чего девушка просто не успела среагировать на перебегавшего дорогу.

«Мне показывает, что ее состояние было расслабленным, рассеянным и в какой-то степени летящим», — пояснила Абравитова.

Кроме того, экстрасенс провела параллель этой аварии с другими крупными «звездными» ДТП, в том числе, с недавним «пьяным» дорожно-транспортным происшествием с участием Михаила Ефремова. Она объяснила это «звездной болезнью».

«Эти люди и на дороге считают, что продолжают быть звездой, а не водителем. Люди этого типажа обычно и попадают в такие истории, при чем их наказывают достаточно жестко, ведь дело часто бывает со смертельным исходом. Корона сбивается очень быстро!» — заметила таролог.

По предварительным данным, Виктория Короткова управляла авто будучи трезвой. Mercedes зарегистрирован на мужчину, который имеет три неоплаченных штрафа на общую сумму 2 500 рублей.

Звезда «Холостяка» сразу после аварии была доставлена в больницу с подозрением на сотрясение мозга из-за сильного удара подушкой безопасности. Однако вскоре женщина покинула медучреждение на патрульной машине ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевшие по делу Ефремова подали иски для взыскания компенсации морального вреда.