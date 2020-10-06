Видео: Су-27 сопроводил четыре иностранных самолета у воздушной границы РФ

Четыре иностранных самолета появились над нейтральными водами Черного моря у государственной границы России. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной. Объекты засекли российские средства контроля воздушного пространства.

Для опознания воздушных целей и недопущения нарушения границы в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава сил Южного военного округа. Как уточняется, экипаж идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Voyager KC-3 ВВС Великобритании.

Российский истребитель сопроводил самолеты над акваторией Черного моря и не допустил нарушения границы, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео атаки Су-34 условного противника в Челябинской области. Молодые экипажи истребителей бомбардировщиков провели свои первые учения.