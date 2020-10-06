Видео: Су-27 сопроводил четыре иностранных самолета у воздушной границы РФ
Российский истребитель не допустил вторжения потенциального противника на территорию страны над Черным морем.
Фото, видео: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, Национальный центр управления обороной РФ
Четыре иностранных самолета появились над нейтральными водами Черного моря у государственной границы России. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной. Объекты засекли российские средства контроля воздушного пространства.
Для опознания воздушных целей и недопущения нарушения границы в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава сил Южного военного округа. Как уточняется, экипаж идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Voyager KC-3 ВВС Великобритании.
Российский истребитель сопроводил самолеты над акваторией Черного моря и не допустил нарушения границы, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео атаки Су-34 условного противника в Челябинской области. Молодые экипажи истребителей бомбардировщиков провели свои первые учения.
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