Видео: Су-27 сопроводил четыре иностранных самолета у воздушной границы РФ

|
Валентин Черников
Эксклюзив 44

Российский истребитель не допустил вторжения потенциального противника на территорию страны над Черным морем.

Фото, видео: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, Национальный центр управления обороной РФ

Четыре иностранных самолета появились над нейтральными водами Черного моря у государственной границы России. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной. Объекты засекли российские средства контроля воздушного пространства.

Для опознания воздушных целей и недопущения нарушения границы в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава сил Южного военного округа. Как уточняется, экипаж идентифицировал цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, два истребителя Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Voyager KC-3 ВВС Великобритании.

Российский истребитель сопроводил самолеты над акваторией Черного моря и не допустил нарушения границы, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео атаки Су-34 условного противника в Челябинской области. Молодые экипажи истребителей бомбардировщиков провели свои первые учения.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:12
Умер основатель рок-группы Van Halen гитарист Эдди ван Хален
23:09
Тарзан поднял ценник своего стриптиза на фоне скандала с Королевой
22:52
Instagram в свой юбилей подарил подписчикам «Карту сторис»
22:34
Видео: Су-27 сопроводил четыре иностранных самолета у воздушной границы РФ
22:23
Полиция Петербурга ищет кладбищенских охотников за ангелами
22:15
«Как выглядит отцовское счастье»: Крутой впервые показал сына от первого брака

Сейчас читают

«Никому не пожелаю»: звезда Comedy Woman показала обезображенное болезнью лицо
Сын Бориса Щербакова прокомментировал информацию о госпитализации актера
Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок