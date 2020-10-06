Дебютный «бой»: Видео атаки Су-34 условного противника в Челябинской области

В Челябинской области тренировались молодые экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Все они выпускники Государственного центра подготовки авиационного персонала Минобороны. Для летчиков и штурманорв это был первый условно-боевой вылет. Отрабатывали полеты на малых и средних высотах. Поиск замаскированных целей, бомбометание, ракетные удары и сложные маневры ухода от ПВО противника.

В учении приняли участие десять экипажей Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24 М. Примерно 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава.