Дебютный «бой»: Видео атаки Су-34 условного противника в Челябинской области

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Молодые экипажи истребителей бомбардировщиков провели свои первые учения.

Фото, видео: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, 5-tv.ru

В Челябинской области тренировались молодые экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Все они выпускники Государственного центра подготовки авиационного персонала Минобороны. Для летчиков и штурманорв это был первый условно-боевой вылет. Отрабатывали полеты на малых и средних высотах. Поиск замаскированных целей, бомбометание, ракетные удары и сложные маневры ухода от ПВО противника.

В учении приняли участие десять экипажей Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24 М. Примерно 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава.

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