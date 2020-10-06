Грозит ли звезде «Холостяка» за сбитого пешехода уголовное наказание?

Адвокат Юлия Кузнецова рассказала, какое наказание может грозить финалистке шоу «Холостяк» Виктории Коротковой, которая сбила перебегающего дорогу пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. В беседе с ФАН она подчеркнула, что за наезд на человека предусмотрены три вида ответственности: гражданская, административная и уголовная.

По ее словам, сейчас будет проводиться доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение – возбуждать уголовное дело или нет.

«По такой категории дел назначается экспертиза, в ходе которой эксперт отвечает на вопрос: мог водитель предотвратить наезд на пешехода или нет. Если выводы экспертизы покажут, что водитель не мог предотвратить наезд на пешехода, то в действиях водителя состав уголовного наказуемого деяния не будет, в возбуждении уголовного дела будет отказано, и водитель не понесет уголовной ответственности», – рассказала Юлия Кузнецова.

Так, адвокат добавила, что решающую роль сыграют время суток, освещенность дороги, видимость пешехода водителем и скорость автомобиля. Кроме того, несмотря на результаты экспертизы, водитель в любом случае будет обязан возместить моральный вред потерпевшей стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что говорили соседи о сбитом парне участницей «Холостяка» на Кутузовском проспекте в Москве. За рулем Mercedes Gelandewagen находилась финалистка шоу Виктория Короткова. Она сбила мужчину в тот момент, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. После удара его отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал еще и Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В момент аварии Короткова была трезва.