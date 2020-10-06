«Пил сильно»: соседи о сбитом парне участницей «Холостяка» на Кутузовском в Москве

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Александр Просяник
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Знакомые жертвы аварии рассказали 5-tv.ru подробности его жизни.

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Скандальное ДТП с участием звезды шоу «Холостяк» Викторией Коротковой обрастает новой информацией. Журналистам 5-tv.ru удалось пообщаться с соседями сбитого парня, которые рассказали некоторые подробности  его биографии.

К примеру, выяснилось, что у парня были серьезные проблемы с алкоголем. Многие часто видели его в нетрезвом виде, причем не только по вечерам, но и даже утром. При этом никто не знает, чем занимался молодой человек и кем он работал.

«Пил сильно. Он обычный, просто бухал короче. А так нормальный», – рассказала соседка.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места страшной аварии на Кутузовском в Москве. За рулем Mercedes Gelandewagen находилась финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова. Мужчину она сбила в тот момент, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. После удара пешехода отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал еще и Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В момент аварии Короткова была трезва.

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