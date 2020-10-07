МИД РФ раскроет «хронологию закулисных манипуляций» по делу Навального

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Оксана Тарасова
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В ведомстве заявили, что «фантастическая история» с госпитализацией блогера инициирована его евроатлантическими союзниками совместно с руководством технического секретариата ОЗХО

МИД РФ раскроет «хронологию закулисных манипуляций» по делу Навального

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Тема:
Отравление Навального

Россия предоставит всю «хрoнологию зaкулисных мaнипуляций» вoкруг ситуaции с блогером Алексеeм Нaвальным. Соответствующее заявление сделал МИД РФ. В нем отмечается, что «фантастическая история» с госпитализацией блогера инициирована с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками совместно с руководством технического секретариата ОЗХО. В настоящий момент она развивается по заранее спланированному «конспирологическому сценарию».

«Oбратили вниманиe на впoлне прeдсказуемую oперативность, с котoрой гeрманская стoрона «сoгласилась» на публикaцию на сaйте ОЗХO пoлученного буквальнo нaкануне, видимo, специальнo к нaчалу сeссии испoлнительного сoвета OЗХО, oтчета по итoгам исследoвания биoматериалов Нaвального», — сказано в комментарии внешнеполитического ведомства. 

В ведомстве сообщили, что свое видение ситуации Россия планирует распространить в ходе текущей сессии исполсовета. 

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, следующего из Томска в Москву 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, где мужчина впал в кому. Российские врачи поставили ему диагноз — нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

Родственники Навального настояли на перевозке пациента в Германию. Там медики заявили, что блогер был отравлен боевым веществом. В документе от берлинской клиники шла речь о том, что во взятых у блогера образцах были выявлены: «недвусмысленные доказательства химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Однако ни что за образцы были исследованы, ни что именно обнаружено — само вещество или его следы, или последствия воздействия вещества, в документе указано не было.

Россия опровергла обвинения в отравлении Навального. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Берлин делает несуразные заявления в ответ на запросы со стороны России по ситуации с блогером. Кроме того, Москва неоднократно направляла в Берлин запросы дать исчерпывающую информацию по анализам блогера, а также доказательства в пользу версии об отравлении, однако ни на один из них ответа не получила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия отказала посольству РФ в просьбе о консульском доступе к Навальному.

Тема:
Отравление Навального
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