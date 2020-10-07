Пашинян сообщил, при каком условии Армения готова пойти на уступки по Карабаху

В Нагорном Карабахе вновь обострение. Как сообщил представитель минобороны Армении, ракетному обстрелу подверглись жилые кварталы Степанакерта - это столица непризнанной автономии - и город Шуши, он расположен рядом.

Со своей стороны Минобороны Азербайджана фиксирует обстрелы своих позиций и жилых домов в семи районах вдоль линии соприкосновения Есть новые убитые и раненые среди мирного населения.

Всплеск двусторонней агрессии может быть вызван визитом в Баку турецкого министра иностранных дел. Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара готова оказать любую помощь азербайджанским братьям. Президент Алиев заявил, что поддержка Турции воодушевляет Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французским журналистам объяснил, что готов пойти на уступки, если Азербайджан тоже сделает это. В то же время ширится коалиция стран, которые призывают стороны конфликта сначала прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Изначально с такой инициативой выступили Россия, США и Франция. Во вторник к ним присоединились Канада и Великобритания.