Заказчик или подрядчик? Кто виноват в срыве сроков реставрации консерватории в Петербурге

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Скандальный ремонт исторического здания снова рассматривали в суде.

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Скандальный ремонт в Петербургской консерватории снова рассматривали в суде. Один из трех подрядчиков, не закончивших работы добивался от Министерства культуры компенсации за досрочное расторжение контракта. При этом гендиректор фирмы-подрядчика и его заместитель сидят в СИЗО под арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В иске отказали.  

Какие основания были для претензий и что тормозит реальную реставрацию, разобрался корреспондент Роман Ишмухаметов. Подробнее смотрите в видеосюжете. 

 Ранее 5-tv.ru писал, что Минкульт оперативно выделит один миллиард рублей на реставрацию печально прославившейся Петербургской консерватории. Работы тянутся уже шесть лет и должны были завершится еще в прошлом году, но увы — здание в лесах, три подрядчика из четырех — за решеткой. 

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