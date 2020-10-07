Заказчик или подрядчик? Кто виноват в срыве сроков реставрации консерватории в Петербурге

Скандальный ремонт в Петербургской консерватории снова рассматривали в суде. Один из трех подрядчиков, не закончивших работы добивался от Министерства культуры компенсации за досрочное расторжение контракта. При этом гендиректор фирмы-подрядчика и его заместитель сидят в СИЗО под арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В иске отказали.

Какие основания были для претензий и что тормозит реальную реставрацию, разобрался корреспондент Роман Ишмухаметов. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минкульт оперативно выделит один миллиард рублей на реставрацию печально прославившейся Петербургской консерватории. Работы тянутся уже шесть лет и должны были завершится еще в прошлом году, но увы — здание в лесах, три подрядчика из четырех — за решеткой.