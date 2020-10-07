«Трухлявая голова!» — Лиза и Гарри Галкины рассмешили фанатов игрой в футбол
Двойняшки поражают пользователей Instagram своей искренностью и харизматичностью.
Фото: Instagram @elizaveta_galkinaa
Видео, на котором дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой играют в футбол золотым мячом, стало поводом для оживленной реакции подписчиков. В коротком ролике Лиза и Гарри играют, и Гарри случайно попадает мячом по ноге сестры. В ответ девочка не обиделась и не заплакала, а только рассмеялась и ласково назвала брата «трухлявой головой». Поклонники двойняшек поражены, насколько дружными растут дети.
«Лизавете не первый раз мячиком прилетает. Но ее реакция просто поражает»;
«Добрые детишки. Все идет от родителей. Милаши»;
«Счастливое детство! Так должны жить все дети»;
«Я невольно начинаю улыбаться, очень приятно на деточек смотреть»;
«Прекрасные футболисты», — пишут фанаты.
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Лизе и Гарри появились на свет в 2013 году с помощью суррогатной матери. Им уже по семь лет, в этом году они пошли в первый класс. Близнецы с момента рождения пользуются невероятной популярностью в социальных сетях. Поклонники следят буквально за каждым их шагом и восхищаются не только талантами детей, но и способностью их родителей создать теплую и доверительную семейную атмосферу.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где Лиза Галкина повторила знаменитый образ Аллы Пугачевой. В таком образе девочка рассказала фрагмент мультфильма «Каникулы Бонифация», а после ускакала из кадра вприпрыжку.
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