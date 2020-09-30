«Папарации, у нас тут свой язык»: Галкин повеселился с Лизой и Гарри в бассейне

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Александр Просяник
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На видео дети радостно смеются и кричат, здороваясь с подписчиками.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарри и Лизе, уже исполнилось семь лет. Несмотря на то, что серьезных занятий в жизни теперь уже первоклашек заметно прибавилось, для развлечений в звездном семействе по-прежнему находится время. Так, Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, где он с детьми играет в бассейне. Во время плавания отец двойняшек включил видеокамеру, чтобы пожелать своим подписчикам доброго вечера. Увидев объектив камеры, дети тут же начали заливаться смехом.

«Ой, папочка снимает видео. Папарацци, у нас тут свой язык», — сказал между приступами хохота Гарри.

Instagram @maxgalkinru

Фоловеры умилились милому домашнему видео и назвали Максима прекрасным отцом.

«Все время смотрю на вашу семью и душа радуется — вы молодцы, детки супер!!! Я вас обожаю», — пишут подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Галкина в точности повторила знаменитый образ Примадонны.

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