Почему в России растет число инфицированных COVID и как снизить заболеваемость?

Главной причиной очередной вспышки заболевания COVID-19 в Москве столичные власти считают тотальное несоблюдение масочного режима и безопасной дистанции.

По мнению чиновников, за время летних отпусков, когда обстановка улучшилась, люди стали возвращаться к привычному образу жизни и про маски с перчатками стали забывать. И теперь, когда заболеваемость стала расти, многие неохотно вспоминают о средствах безопасности. По словам столичных чиновников, дальнейшие решения по борьбе с коронавирусом во многом будут зависеть от дисциплинированности самих граждан.

Такого же мнения придерживаются и в администрации Петербурга. Жесткие ограничительные меры могут быть введены только в одном случае — если жители города и руководители предприятий будут игнорировать требования санитарной безопасности.

«Мы очень хотим, чтобы те обязательства, которые мы взяли перед друг другом — выполнялись. Наши обязательства — без крайней необходимости не вводить ограничительные меры. Обязательства бизнеса — соблюдать все необходимые меры по безопасности: масочные, дезинфекция, вывод на удаленный доступ персонала», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Также он отметил, что на данный момент рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге нельзя назвать критическим. Но медики Северной Столицы готовы в случае необходимости развернуть дополнительные койки для инфицированных.