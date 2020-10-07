Дорога в школу как страшный аттракцион: Что угрожает детям из уральского села на пути к знаниям

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Активисты общероссийского фронта предложили пройти по экстремальному маршруту местным чиновникам.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

В смертельно опасный аттракцион превратилась дорога в школу для детей из уральского села. Путь к знаниям с одной стороны преграждает железная дорога, с другой –скоростная автотрасса, не оборудованная пешеходным тротуаром. Правила безопасности и уроки выживания — первое, что учат эти школьники Порой, детям и их родителям приходится пролазить под вагонами грузовых составов.

Челябинские активисты общероссийского фронта предложили пройти по экстремальному маршруту местным чиновникам. Почему решение дорожной проблемы явно зашло в тупик — разбиралась корреспондент Светлана Свечкарева. Подробнее в видеорепортаже.

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