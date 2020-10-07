Сотни мастер-классов и творческих встреч: в Крыму завершился форум «Таврида»
Планируется, что в будущем форум станет круглогодичным.
Фото, видео: РИА Новости / Константин Михальчевский, 5-tv.ru
В Крыму завершился форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Участниками последней смены этого сезона стали 200 архитекторов, дизайнеров и иллюстраторов со всех уголков страны. Все — молоды и амбициозны, ведь главный приз «Тавриды» — внушительный грант на развитие своего дела.
В будущем «Таврида» станет круглогодичной. Совсем скоро здесь начнется строительство образовательного центра, появление которого позволит в разы увеличить количество участников.
На закрытии творческой «антишколы» побывала и корреспондент Мэри Бадунц. Подробнее смотрите в видеорепортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что творческую эстафету от молодежного фестиваля «Таврида — Арт», который проходит в Крыму, участникам конкурса «Лидеры России» в Подмосковье передал по видеосвязи первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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