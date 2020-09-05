Кириенко передал творческую эстафету от «Тавриды» участникам «Лидеров России» по видеосвязи

Творческую эстафету от молодежного фестиваля «Таврида — Арт», который проходит в Крыму, участникам конкурса «Лидеры России» в Подмосковье передал по видеосвязи первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Ребята, у вас завтра серьезное испытание, завтра финал<…> Мы всем вам желаем удачи завтра, а сегодня хотим немножко поделиться с вами крымским теплом и удивительной атмосферой, которая царит здесь, на фестивале „Таврида“. И ребята здесь, наверное, на самом творческом фестивале страны, хотят поделиться с вами чуть-чуть своим талантом, своим творчеством, своим вдохновением и своей любовью. Я думаю, что вы в Подмосковье почувствуйте то тепло, которое идет отсюда, из Тавриды. Удачи вам завтра!» — сказал Кириенко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» первоначально был запланирован на конец марта, был перенесен из-за коронавируса. Он пройдет 6–7 сентября в подмосковном Солнечногорске на базе Мастерской управления «Сенеж».

Молодежный творческий фестиваль «Таврида-Арт» стартовал 3 сентября в бухте Капсель в Крыму. За его торжественным открытием следили в режиме онлайн шесть миллионов человек. В течение недели около двух тысяч молодых деятелей культуры и искусства принимают участие творческом марафоне — мастер-классах, тренингах по актерскому мастерству и спортивных тренировках.