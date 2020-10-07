Бородина поддержала переехавшую пешехода звезду «Холостяка»

Известная российская ведущая Ксения Бородина решила поддержать свою коллегу Викторию Короткову, которая вчера стала участницей смертельного ДТП в Москве. На Кутузовском проспекте в столице модель сбила пешехода, который перебежал дорогу в неположенном месте. Позже выяснилось, что Mercedes Gelandewagen, за руль которого села светская львица, зарегистрирован на Рагима Шамшилова, который, по некоторым данным, женат. В результате под осуждение общественности попала и сама бывшая участница «Холостяка», и бизнесмен.

«Руки надо оторвать этому бородатому Шамшилову, который ей тачку купил. Неужели нельзя было деньгами расплачиваться? Ну или дай тупой бабе водилу. <…> Дурацкая традиция — вознаграждать бабу тачкой», — возмутилась блогерша.

Ксения Бородина, оскорбившись такими словами, решила ответить на данный пост.

«Ты сама то Кутузовскому ездила? Не дай Бог кому попасть в такую ситуацию. Кто перебегает Кутузовский, тот самоубийца. Там десять полос движения», — отметила ведущая в сторис в Instagram.

Instagram @borodylia

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что говорили соседи о сбитом парне участницей «Холостяка» на Кутузовском проспекте в Москве. За рулем Mercedes Gelandewagen находилась финалистка шоу Виктория Короткова. Она сбила мужчину в тот момент, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. После удара его отбросило на соседнюю полосу, где по нему проехал еще и Jaguar. От полученных травм пострадавший скончался на месте. В момент аварии Короткова была трезва.

После случившегося финалистку «Холостяка» также поддержала певица Виктория Дайнеко.