«Целоваться со мной можно»: Лолита похвасталась, что перенесла коронавирус

Певица Лолита Милявская заявила, что в ее крови обнаружены антитела к коронавирусу, а это значит, что она перенесла болезнь бессимптомно. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам. Мне очень жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени. Я не пела сольники с апреля… Волнение есть, но есть и желание попробовать. Не знаю, каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я счастливчик, прошедший вирус бессимптомно. Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у себя одни и самые любимые! На всякий случай, маски закуплены для всех», — написала она.

Instagram @lolitamilyavskaya

В видеообращении Лолита отметила, что меры предосторожности необходимы для того, чтобы концерт состоялся. Хорошей новостью певица считает, что благодаря состоянию ее здоровья, с ней можно без страха целоваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о бурной реакции подписчиков на фото исхудавшей Милявской, опубликованного ей в Instagram. Дерзкий наряд никого не оставил равнодушным и вызвал шквал хвалебных комментариев.