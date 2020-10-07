Путин оценил первый запуск крылатой ракеты «Циркон»

Стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море, была впервые проведена вооруженными силами РФ. Об успехе испытания оружия президенту РФ Владимиру Путину доложил первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов.

«Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель», — сообщил Герасимов.

Глава государства назвал это большим событием в жизни страны. По его словам, современное вооружение отечественной армии играет важную роль и работает на перспективу.

«Работа над системой „Циркон“ и этап, о котором вы только что доложили, этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни вооруженных сил, но и всей России, всей страны. Поскольку оснащение наших вооруженных сил, армии и флота новейшими, не имеющими аналогов в мире системами вооружения, безусловно, и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — сказал Путин.

РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Впервые о гиперзвуковых противокорабельных ракетах «Циркон» Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Планируется, что по завершению испытаний гиперзвуковой комплекс поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Это событие ожидается в 2020–2021 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон».