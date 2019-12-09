Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Колибр» и гиперзвуковыми «Циркон».

Вместе с тем глава оборонного ведомства заявил о необходимости расширить количество беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

Шойгу отметил, что в 2019 году было выполнено много работ по модернизации устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования. По его словам, создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский корвет «Гремящий», который проходит сейчас ходовые испытания в Балтийском море, оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».