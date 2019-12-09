  1. Пятый канал
  4. Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»

Шойгу поручил увеличить число кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон»

, 12:52 | Карина Бернтгольц Видео 130

На селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны России также прокомментировал обновление действующего парка дальней авиации

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Колибр» и гиперзвуковыми «Циркон».

Вместе с тем глава оборонного ведомства заявил о необходимости расширить количество беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

Шойгу отметил, что в 2019 году было выполнено много работ по модернизации устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования. По его словам, создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России.

«Сегодня можно с уверенностью говорить, что обновление действующего парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский корвет «Гремящий», который проходит сейчас ходовые испытания в Балтийском море, оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Читайте также

+6° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Стоп! Красный! Астрологи назвали цвета, которые могут навлечь несчастье в 2020 году

Последние новости

13:59
Юрий Чайка рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коррупцией
13:48
Возлюбленная Петросяна ответила хейтерам на проклятия
13:39
Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в Олимпиадах
13:34
Быстро и решительно: как правильно встретить Новый 2020 год Крысы
13:33
Снова невеста? Ирина Дубцова поймала свадебный букет
13:22
Что известно о задержанном в Дагестане по подозрению в финансировании терроризма

Сейчас читают

Гороскоп на 9 декабря: предсказание для вашего знака зодиака
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]