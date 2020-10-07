Только обсуждения скандала вокруг измены Тарзана своей жене Наташе Королевой начали утихать, как Ксения Собчак подлила масла в огонь. На своем YouTube-канале ведущая выпустила новый ролик, в котором поговорила о случившемся с каждым из супругов звездной четы. В комментариях к выпуску юзеры заметили, что во время интервью неверный муж Сергей Глушко был весел и часто шутил, тогда как Королева казалась задумчивой, подавленной и предпочитала говорить о чем угодно, кроме факта измены.

Психолог и сексолог Екатерина Киселева специально для 5-tv.ru проанализировала и объяснила поведение обоих участников сомнительной истории. Киселева заявила, что певица в течение всей беседы избегала вопросов о неверности мужа и пыталась «свалить все на СМИ».

«Делает уклон на то, что с ней плохо поступил „Первый канал“, а не муж», — подчеркнула сексолог.

Действия и слова самого Сергея Глушко психолог назвала «типичными для представителя данного психотипа».

«Он — ловелас, и всегда таким будет, несмотря на свой возраст и семейное положение, он пожизненный «завоеватель», — заявила Екатерина Киселева.

Также она подчеркнула, что сложившаяся ситуация и ее бурное обсуждение для Глушко лестны. Он часто говорит о своем возрасте (Тарзану 50 лет — Прим. ред.) и отмечает свою «негаснущую» сексуальную энергию в эти годы. Кроме прочего, неверный супруг, по словам сексолога, подхватил желание жены «не думать о плохом» и также принялся обвинять всех, кроме себя.

«Катит бочку на СМИ, несмотря на то, что этого всего бы не произошло, если бы он не изменил своей супруге», — резюмировала психолог.

Екатерина Киселева объяснила, что подобные инциденты в парах звезд — не редкость, особенно, если они долгие годы живут вместе. При этом, селебрити должны быть готовы, что любой их шаг, жест и неверно сказанное слово вызывают бурную реакцию аудитории, о которой не стоит забывать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарзан рассказал, как Наташа Королева пережила его измену.