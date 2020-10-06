«Лучше бы она кричала»: Тарзан рассказал, как Королева пережила его измену

Сергей Глушко откровенно рассказал о том, как Наташа Королева узнала о его адюльтере и как пережила его измену. О реакции супруги он поведал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». По словам Тарзана, первыми о видеокомпромате на мужа Королевой сообщили журналисты, ей предлагали осветить эту тему в СМИ.

«Наташа берет меня за грудки, я сначала, конечно, в несознанку. Но когда мне показали видео, я понял, что отказываться бесполезно, и во всем сознался. Я ей сказал, что приму любое ее решение», — цитирует Глушко Teleprogramma.pro.

Сначала реакция была очень эмоциональной, а потом Королева замкнулась в се,е и «находилась в какой-то прострации». Для Тарзана было невыносимо наблюдать эти переживания.

«Лучше бы она кричала. Когда она сидела и смотрела в одну точку — это хуже всего», — добавил он.

Несмотря на боль и обиду, певица смогла простить супруга. Она посчитала, что Глушко попался в сети ловких мошенниц, которые действовали целенаправленно, что это была не измена, а «подстава».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, записанное Королевой и Тарзаном после слухов о многочисленных изменах. Тем временем в социальных сетях молодая любовница стриптизера Анастасия Шульженко подвергается пугающим нападкам, в ее адрес поступают угрозы и оскорбления. Девушка также пытается опровергнуть ложные слухи о себе и намерена подать в суд на некоторых журналистов.