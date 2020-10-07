Экономист рассказал, как скажется крупный штраф «Газпрома» на курсе рубля

Снижение стоимости акций «Газпрома» на фоне штрафа компании, выписанного Польшей из-за ее участия в проекте «Северный поток — 2», не скажется на курсе рубля. Об этом 5-tv.ru рассказал доктор экономических наук Андрей Колганов.

«Акции „Газпрома“ ходят то вверх, то вниз, в зависимости от различного рода событий на рынках. Говорить, что это непосредственно связано со страхованием „Северного потока — 2“ я бы не стал. Непосредственно курс акций „Газпрома“ на положение рубля не влияет. Связывать эти две величины, мне кажется, неправильно», — заметил эксперт.

По его словам, на курс отечественной валюты, как и на цену акций российской энергетической компании, большее влияние оказывают изменения спроса на различные виды топлива.

«То, что происходит с «Газпромом», этот процесс скорее влияет на политические риски, чем на экономическую ситуацию. Хотя общее сокращение спроса на топливные ресурсы — нефть, газ — оно тоже сказывается: на положении «Газпрома», на положении российского бюджета. Эти процессы действительно оказывают влияние — и на курс рубля, и на акции «Газпрома», — разъяснил Колганов.

Компания «Газпром» получила штраф от польского антимонопольного регулятора UOKiK из-за участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Сумма штрафной санкции составляет 7,6 миллиарда рублей. На фоне этого акции компании упали на 1,6%.

В «Газпроме» уже отреагировали на новость о штрафе от польского регулятора — компания принципиально не согласна с позицией UOKiK. Она намерена воспользоваться правом обжаловать решение в суде.

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