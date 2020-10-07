«Не национальный праздник»: Путин объяснил, почему не празднует день рождения масштабно

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не акцентирует внимание на своем дне рождения и не стремится придать этому празднику большой масштаб. Откровением он поделился в ходе интервью телеканалу «Россия» с журналистом Павлом Зарубиным.

«Это мой день рождения, не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, нескромно. И думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения — в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения», — сказал российский лидер.

День рождения Владимира Путина — 7 октября. В этом году ему исполняется 68 лет. В прошлом году президент отправился в этот день в республику Тыва вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы насладиться сибирской тайгой. Подробнее о том, как проводил Путин дни рождения в разные годы, читайте в материале 5-tv.ru.