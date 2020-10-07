«Не национальный праздник»: Путин объяснил, почему не празднует день рождения масштабно

|
Алина Потёмкина
68

В этом году 7 октября российскому лидеру исполняется 68 лет.

«Не национальный праздник»: Путин объяснил, почему не празднует день рождения масштабно

Фото: ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин рассказал, почему не акцентирует внимание на своем дне рождения и не стремится придать этому празднику большой масштаб. Откровением он поделился в ходе интервью телеканалу «Россия» с журналистом Павлом Зарубиным.

«Это мой день рождения, не национальный праздник. Поэтому мне кажется, что преувеличивать значение этого события, как бы это сказать, нескромно. И думаю, что в таком режиме каждый человек должен проводить свой день рождения — в кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения», — сказал российский лидер.

День рождения Владимира Путина — 7 октября. В этом году ему исполняется 68 лет. В прошлом году президент отправился в этот день в республику Тыва вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, чтобы насладиться сибирской тайгой. Подробнее о том, как проводил Путин дни рождения в разные годы, читайте в материале 5-tv.ru.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.51
0.38 92.52
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:55
Оберег от сглаза: ТОП-10 женских имен с мощной энергетикой
12:44
Путин считает, что ему удалось сохранить человеческие качества за годы у власти
12:27
«Спектакль-вампир»: Дарья Мороз пожаловалась на тяжесть работы артиста
12:22
«Не национальный праздник»: Путин объяснил, почему не празднует день рождения масштабно
12:20
«Враньем» адвокаты Голунова назвали обнаружение в его крови амфетамина
12:06
«Чему быть, того не миновать»: верит ли в судьбу Владимир Путин?

Сейчас читают

«Не по-детски откровенно»: Фомин оголился в ванной, сравнив себя с героем сказки
«Свадьбы не будет!» — Новый муж Маргариты Грачевой в момент торжества выбросил кольца в пруд
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок