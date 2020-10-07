Тиранозавр Стэн установил рекорд на аукционе Christie's

Новый рекорд на знаменитом аукционе Christie's. Почти за 32 миллиона долларов продан скелет тиранозавра. В переводе на рубли — это два с половиной миллиарда. Впрочем, животное обитало на Земле около 67 миллионов лет назад. Так что получается не так уж и дорого — по 37 рублей за год хранения.

Это, между прочим, самый хорошо сохранившийся скелет тиранозавра в мире — в нем целых 188 костей. Зовут его Стэн — в честь палеонтолога, который в 1987 году обнаружил останки древней рептилии на раскопках в США. Личность нового хозяина тиранозавра аукционный дом не раскрывает.