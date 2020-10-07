Тиранозавр Стэн установил рекорд на аукционе Christie's

Эфирная новость 25

188 костей самого хорошо сохранившегося скелета древней рептилии за 32 миллиона долларов обрели нового хозяина.

Фото, видео: www.globallookpress / Rolf Zoellner via www.imago-imagж 5-tv.ru

Новый рекорд на знаменитом аукционе Christie's. Почти за 32 миллиона долларов продан скелет тиранозавра. В переводе на рубли — это два с половиной миллиарда. Впрочем, животное обитало на Земле около 67 миллионов лет назад. Так что получается не так уж и дорого — по 37 рублей за год хранения.

Это, между прочим, самый хорошо сохранившийся скелет тиранозавра в мире — в нем целых 188 костей. Зовут его Стэн — в честь палеонтолога, который в 1987 году обнаружил останки древней рептилии на раскопках в США. Личность нового хозяина тиранозавра аукционный дом не раскрывает.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Михаил Жванецкий решил уйти со сцены
19:39
Граждане 52 стран смогут посетить Россию по электронной визе
19:32
Огонь дугами охватил леса: рязанский полигон, где взрываются боеприпасы сняли с высоты птичьего полета
19:18
Шокирующие кадры с места смертельного ДТП со школьным автобусом в Дагестане
19:14
Дерматолог о болезни Медведевой из Comedy Woman — неизлечимо
19:11
Народные дружины предотвратили погромы и мародерство в столице Киргизии

Сейчас читают

«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель
Неожиданная версия падения в обморок великолукских школьников
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок