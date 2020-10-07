Кто из звезд российского шоу-бизнеса больше всего пострадал от коронавируса?

Шоу-бизнес опасается второй волны коронавируса. Кто из звезд перенес COVID-19? Какие симптомы были у Филиппа Киркорова? Удалось ли Анне Нетребко победить коварный недуг? Как карантин повлиял на доходы знаменитостей? И правда ли, что правда ли, что российские знаменитости тестируют вакцину на себе? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Статистика показывает: за сентябрь суточный прирост заболевших вырос почти в два раза. Некоторые страны уже приняли решение повторно закрыть границы. Например, Израиль вводит новый карантин, а Европа поочередно закрывает города, в которых резко увеличилось количество заболевших.

«Вы помните этот кошмар? Бороться мы можем, если мы действительно изолируемся. Нет другого выбора просто!» — выразила свое мнение певица Жасмин.

Недавно стало известно, что от коронавируса скончался ведущий телелотереи Михаил Борисов, ему был 71 год. Артисту стало плохо прямо на съемочной площадке и его экстренно госпитализировали. Уже в больнице врачи обнаружили, что у Михаила Борисовича пневмония: пораженными оказались 75% легких.

Всемирно известная дива Анна Нетребко тоже продолжала работать с риском подхватить инфекцию. В итоге звезда угодила в больницу с ковидной пневмонией средней степенью тяжести. Артистке даже пришлось отмечать свой день рождения в стенах больничной палаты. Нетребко призналась: болезнь у нее протекала в тяжелой форме.

«Многочисленные капли, антибиотики, уколы и плазмы с антителами. Дыхательные ингаляции. Побили вирус за восемь дней. Теперь я восстанавливаюсь, так как есть кашель и легкая слабость. Вчера я даже пробовала петь», — рассказала о лечении оперная дива на своей страничке в Instagram.

Ее давний други Филипп Киркоров очень переживал за здоровье коллеги. Этим летом он и сам переболел коронавирусом. По словам поп-короля, он заразился во время путешествия. Однако, ему повезло: болезнь протекала в легкой форме. Певец призывает всех носить медицинские маски, но сам ходит без индивидуальной защиты. Артист уверяет, что сейчас он не опасен для окружающих.

«Я, как Киркоров, болею бессимптомно! Я коронавирусом переболел! У меня все хорошо, у меня антитела! Ничего не боюсь и в маске не хожу, как некоторые!» — успокоил певец.

А Олег Газманов соблюдал все меры предосторожности, но вирус все равно настиг его.

«Я берегся, берегся, да и не уберегся. У меня пропало обоняние и голос. Я еле говорю пока что», — рассказал Газманов о побочных эффектах коронавируса.

Артист лежал в больнице. Коронавирусом также переболели его жена и дочь.

«Братцы, это хуже любого вируса, это очень тяжело. Я похудел, вон, видите! На мне все болтается, — показал одежду певец.

Его сын — музыкант и телеведущий Родион Газманов решился стать добровольцем тестирования вакцины от COVID-19. Молодой человек сообщил об этом в своем микроблоге.

«Потерять голос на месяц, например, как это сделал отец, когда заболел короной, я не хочу. Поэтому я решил пойти на ухищрение и, собственно, привиться от коронавируса. Пять—шесть дней после укола, я уже обо всем забыл, у меня ничего не болит», — поделился опытом Газманов-младший.

Продюсер Яна Рудковская с самого начала пандемии ввела в свой ежедневный обиход медицинскую маску. Бизнес вумен говорит: ее мама и няня — пожилые люди, а значит, они в зоне риска.

«Это японская маски, которая защищает на 100%. Я не знаю, я пока боюсь. Скажет так, наши близкие знакомые — очень известные люди, сейчас болеют и об этом мало кто знает», — поделилась Рудковская.

Артисты боятся не только заразиться, но и снова лишиться своих доходов. Осень, обычно горячая пора для эстрадных исполнителей. Однако сейчас на гастроли ехать рискованно, ведь в любой момент все может отмениться. В некоторых регионах России массовые мероприятия в закрытых залах под запретом. Кроме того, даже на разрешенные концерты люди идти опасаются.

«Ну, мы реально просто не выживем. Ни физически, ни морально, ни психологически и финансово уже тоже не потянем эту пандемию», — выразила беспокойство Анжелика Агурбаш.

Елена Воробей, которая тяжело переболела коронавирусом, рассказала, что в пандемию она потеряла свой основной доход. Юмористке даже пришлось продать свои апартаменты с 20-метровой террасой в Черногории.

«Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы приходиться об этом думать», — прокомментировала потери Воробей.

Карантин сказался и на бизнесе Эмина Агаларова. По словам артиста, ему пришлось взять личный кредит в размере 100 миллионов рублей, а по предварительным оценкам, сумма потерь для семейного дела составит около пять миллиардов.

«Когда мы не работали и все было закрыто, мы в принципе были обречены. И если сложить весла и плыть по течению, перспективы маловероятны», — прокомментировал Эмин положение дел.

Сейчас в Москве и ряде регионов вводят новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Эксперты говорят, что для нормализации ситуации, необходимо продолжать соблюдать все меры предосторожности.