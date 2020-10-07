«Сегодня этому крутышу 16»: Оскар Кучера похвастался успехами сына

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Алина Потёмкина
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Актер показал, как его старший сын играет на барабанах.

Фото, видео: Instagram @oskarkuchera

Оскар Кучера похвастался подписчикам в Instagram творческими успехами своего старшего сына. Видео, где юноша играет на барабанах, счастливый отец опубликовал в честь 16-летия своего отпрыска.

«Сегодня этому крутышу 16!!! Офигеть конечно! Сынок, я тебя поздравляю, ты реально крутой чувак! Ты выбираешь цель и идешь к ней, несмотря ни на что! Будь счастлив и, конечно, здоров! Люблю тебя и горжусь!!!» — написал Кучера.

Instagram @oskarkuchera

Поклонники актера присоединились к поздравлениям. Они отмечали, что в успехах молодого человека есть и заслуга его отца.

«Достижения детей всегда круче своих личных»

«Хороший отец, воспитал хорошего сына! С праздником вас!»

«Насколько же вы похожи!!! Фантастика!»

«С днем рождения! Творческих успехов и счастья!»

«Ого! Взрослый человек», — писали пользователи.

Оскар Кучера — отец пятерых детей. Старший сын, Александр, родился во втором браке актера. От третьего союза, в котором он состоит до сих пор, у него есть еще трое сыновей и дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оскар Кучера занимается спортом с девятимесячным сыном.

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