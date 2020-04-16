Актер и телеведущий показал, как проводит дни в режиме самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @oskarkuchera

Российский актер Оскар Кучера выложил в Instagram фото со своим младшим сыном Марком в спортзале. На кадре, малыш, которому еще нет и годика, стоит на тренажере и «тягает» штангу.

«С младшим к новым вершинам!» — подписал фото Кучера.

Подписчики умилились снимку и отметили, что актер хороший отец и правильно воспитывает своих детей.

«Какой молодец малыш. Правильное воспитание с раннего детства. Круто!!!»

«Боже, какая прелесть! Ангелочек! Будьте здоровы и счастливы!» — восхитились фоловеры.

Instagram @oskarkuchera

Кто-то высказал шутливые комментарии.

«Сколько Марк Оскарович от груди жмет?»

«Ой, батяня… Скоро штангу будет толкать!» — написали пользователи.

У Оскара Кучеры пять детей: сын Саша от первого брака и четверо детей от второй жены — Юлии. Младший сын Марк родился 9 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мила Йовович рассказала, как взрослеет ее младшая дочка.

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