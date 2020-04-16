«Скоро штангу будет тягать»: Оскар Кучера занимается спортом с девятимесячным сыном
Актер и телеведущий показал, как проводит дни в режиме самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @oskarkuchera
Российский актер Оскар Кучера выложил в Instagram фото со своим младшим сыном Марком в спортзале. На кадре, малыш, которому еще нет и годика, стоит на тренажере и «тягает» штангу.
«С младшим к новым вершинам!» — подписал фото Кучера.
Подписчики умилились снимку и отметили, что актер хороший отец и правильно воспитывает своих детей.
«Какой молодец малыш. Правильное воспитание с раннего детства. Круто!!!»
«Боже, какая прелесть! Ангелочек! Будьте здоровы и счастливы!» — восхитились фоловеры.
Кто-то высказал шутливые комментарии.
«Сколько Марк Оскарович от груди жмет?»
«Ой, батяня… Скоро штангу будет толкать!» — написали пользователи.
У Оскара Кучеры пять детей: сын Саша от первого брака и четверо детей от второй жены — Юлии. Младший сын Марк родился 9 июля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мила Йовович рассказала, как взрослеет ее младшая дочка.
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