Джон Траволта готов к отношениям спустя шесть лет после смерти жены

Голливудский актер Джон Траволта признался, что готов снова влюбиться спустя шесть лет после смерти супруги Келли Престон. Все это время звезда фильма «Криминальное чтиво» сосредотачивался на воспитании детей, которые тяжело переживали потерю матери. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью артиста программе Today.

Траволта рассказал, что никогда не переставал верить в любовь. Однако он долгое время считал своим главным приоритетом семью. Теперь, когда дети постепенно справляются с пережитой трагедией, 72-летний актер допускает возможность новых романтических отношений.

Ведущий Крейг Мелвин спросил знаменитость, готов ли он встретить другую женщину после стольких лет одиночества.

«Любовь — это все. Она часть моей личности. Поэтому открыт ли я для нее? Да», — ответил Траволта.

При этом актер подчеркнул, что последние шесть лет оказались непростыми. Ему пришлось полностью изменить привычную жизнь и взять на себя обязанности обоих родителей.

«Я стал и матерью, и отцом»: как актер пережил потерю супруги

Келли Престон скончалась в июле 2020 года в возрасте 57 лет. Актриса два года боролась с раком молочной железы, однако победить заболевание не удалось. После ее смерти Траволта остался с двумя детьми — дочерью Эллой и младшим сыном Бенджамином.

В момент трагедии мальчику было всего девять лет. Актер понимал, что детям необходима особая поддержка, поэтому решил не торопиться с устройством личной жизни.

«Это были непростые шесть лет. Мне нужно было заботиться о сыне, которому тогда было всего девять, и об Элле. Я хотел помочь им справиться с произошедшим и обрести уверенность в будущем», — объяснил артист.

Траволта признался, что потеря супруги заставила его по-новому взглянуть на родительские обязанности.

«Когда один из родителей уходит, тебе приходится быть одновременно и матерью, и отцом. Я очень остро это почувствовал», — рассказал он.

По словам актера, другого выхода у него просто не было. Несмотря на собственную боль, он должен был продолжать заботиться о детях и помогать им жить дальше.

«Но ты собираешься с силами и делаешь то, что необходимо. И постепенно становится легче», — добавил Траволта.

Как дети Траволты справились со смертью матери

Сейчас дочери актера Элле 26 лет, а сыну Бенджамину — 15. Траволта рассказал, что за прошедшие годы оба постепенно научились справляться с утратой.

По его словам, самое важное для него — видеть, что дети вновь могут радоваться жизни, строить планы и чувствовать себя счастливыми.

«С каждым годом они становятся счастливее и все больше восстанавливаются после случившегося. Так что у нас все хорошо», — поделился актер.

Именно перемены в состоянии детей позволили ему задуматься о собственном будущем.

«Моя прекрасная жена проиграла»: как Траволта сообщил о трагедии

Траволта и Престон поженились в 1991 году. Их брак продлился почти 29 лет и считался одним из самых крепких в Голливуде. За это время супруги пережили немало счастливых моментов, но столкнулись и с тяжелыми испытаниями.

О смерти жены актер лично сообщил поклонникам в социальных сетях в июле 2020 года.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — написал он.

Траволта отметил, что супруга мужественно боролась с болезнью и до последних дней была окружена любовью и заботой близких. Он также поблагодарил врачей, медсестер, друзей и родственников, помогавших Келли во время лечения.

«Любовь Келли и память о ее жизни навсегда останутся с нами», — подчеркнул актер.

Тогда он предупредил поклонников, что на некоторое время отойдет от публичной жизни, поскольку должен быть рядом с детьми, потерявшими мать.

Траволта пережил еще одну трагедию — смерть старшего сына

Смерть Келли Престон стала не первой тяжелой потерей в семье знаменитости. В январе 2009 года во время отдыха на Багамских островах погиб старший сын супругов Джетт. Ему было всего 16 лет.

У подростка ранее случались судорожные приступы. Во время одного из них он упал и ударился головой о ванну. Полученная травма оказалась смертельной.

Гибель сына стала огромным потрясением для обоих родителей. Траволта продолжает чтить память Джетта даже спустя много лет. В апреле 2026 года, в день, когда старшему сыну могло бы исполниться 34 года, актер опубликовал трогательное обращение.

«С днем рождения, Джетт. Я так сильно скучаю по тебе! Люблю тебя вечно!» — написал он.

«Я не создан для того, чтобы жить во тьме»: как Траволта научился справляться с горем

Память о жене и старшем сыне актер сохранил и в своей творческой работе. Траволта посвятил им свой полнометражный режиссерский дебют «Ночной полет на винтовом самолете».

Картина основана на детской книге, которую артист написал еще в 1997 году. По его словам, именно близкие вдохновили его на создание этой истории.

В интервью итальянской газете La Repubblica актер признался, что жизнь неоднократно подвергала его тяжелым испытаниям, однако он всегда старался искать в происходящем что-то положительное.

«Жизнь, безусловно, испытывала меня, но моя природа — искать позитивное даже перед лицом самого худшего», — рассказал Траволта.

Он подчеркнул, что не хочет позволять трагическим событиям определять все свое дальнейшее существование.

«Я не создан для того, чтобы постоянно пребывать во тьме. Я могу смотреть во тьму, но не выбираю умереть в ней», — заявил актер.

Теперь, спустя шесть лет после смерти Келли Престон, Траволта впервые открыто говорит о возможности новых отношений. При этом он не собирается забывать прошлое и продолжает бережно хранить память о людях, которых потерял.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.