Два человека госпитализированы с места взрывов на рязанском складе боеприпасов

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Алиса Маркова
Срочная новость 28

ЧП произошло на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области.

Фото, видео: globallookpress.com, 5-tv.ru

Два человека поступили в скопинскую районную больницу с места взрывов на складах боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию медиков.

Днем в среду, 7 октября, ЧП произошло на складе боеприпасов на территории бывшей воинской части. В результате происшествия были эвакуированы жители соседней деревни.

МЧС объявило об эвакуации людей из более чем десятка сел, расположенных в непосредственной близости от военного арсенала. К месту ЧП направлен пожарный спецпоезд. К вылету подготовлен самолет-танкер Ил-76. Кроме того, в целях безопасности перекрыто движение по автотрассе «Каспий».

Спасатели намерены задействовать для ликвидации пожара на складе боеприпасов робототехнику и саперов центра «Лидер». Очевидцы сообщают о том, что десятки домов в округе повреждены осколками боеприпасов. На место ЧП выдвинулась комиссия под руководством заместителя командующего войсками Западного военного округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что огонь от пожара на складе бывшей воинской части дошел до деревни Кузьминка-2.

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