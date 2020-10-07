В Иваново ко дню рождения Путина сшили уникальное кимоно

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Алина Потёмкина
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Первый экземпляр костюма для дзюдо, которым увлекается Путин, президенту оправили почтой.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Уникальное кимоно в честь дня рождения Владимира Путина сшили в Иваново. На лацкане его вышит флаг России, на спине — надпись «Первый», а на черном поясе — Putin Team.

Как рассказал замдиректора фабрики «Леон спецодежда» Игорь Филиппов, первый экземпляр кимоно был отправлен президенту по почте. Аналогичные можно купить на сайте компании. Коллектив фабрики сердечно поздравил именинника.

«Желаем вам здоровья, а также успехов, как во внутренней, так и во внешней экономической деятельности. Зная о вашей любви к спорту и, в частности, к дзюдо, мы дарим вам это замечательное кимоно с вышивкой Putin Team. Надеемся, что когда вы выйдете в нем на татами, вы будете чувствовать нашу поддержку», — передал пожелания от лица фабрики Филиппов.

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Российский лидер принимает поздравления 7 октября от своих сторонников по всему миру. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неизвестный художник в США сделал граффити ко дню рождения Владимира Путина.

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