10.10.2020. Что сулит зеркальная дата этого октября?

Зеркальная дата — 10.10.2020 — уникальный день, когда можно обрести свою судьбу. Как рассказал 5-tv.ru астролог Алексей Фандеев, между Луной, Солнцем и Венерой установится положительный аспект. Он будет способствовать успехам в семейных делах и обретении спутника жизни.

Счастливая цифровая комбинация этого дня, по его словам, складывается из двух десяток и двух двоек. Первые говорят о том, что время загадывать желание — на любовную тему, разумеется. Вторые — что можно заняться поиском ответов на вопросы о своем предназначении.

«В нумерологии десятка — это число семьи. А две десятки — это указание на то, что это очень благоприятный день, чтобы либо побыть с семьей, либо, как минимум, загадать желание. Две двойки — 2020 — говорят о том, что мы можем найти ответы на свои вопросы. 10 октября — это день, когда мы можем подумать, а что же нам на самом деле нужно? Единица — это я, это программа моей реализации. Соединив эту информацию по цифрам, можно сказать, что это благоприятный день, чтобы поразмышлять на темы — кто я, где моя семья, и отправиться на поиски», — разъяснил астролог.

Кроме того, 10 октября в этом году удачно сойдутся звезды. Луна будет в знаке Рака, который отвечает за семью. Поэтому свадьба в этот день сулит жениху и невесте долгие годы счастливой жизни. А тем, кто пока одинок, дает шанс обрести вторую половинку.

«Это уникальный день, когда можно, например, удачно выйти замуж. Или отправиться навстречу своей судьбе. Именно в этот день вы можете связать свою судьбу с тем человеком, который будет вам семьей на долгие годы. Свет звезд в этот день благоприятен для того, чтобы вы открыли свое сердце. Вперед!» — призвал астролог.

Однако, 10 октября — не единственная благоприятная дата второго месяца осени. Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какие дни будут мощные энергетические потоки, способствующие исполнению самых сокровенных желаний.