«Всего пять часов тишины»: журналист «Известий» в Степанакерте попал под обстрел

|
Марина Неруцких
Эксклюзив 26

Во время атаки съемочной группе пришлось спрятаться в ближайшем здании.

Фото, видео: ТАСС / AZIZ KARIMOV, 5-tv.ru

Журналист «Известий» Денис Кулага, который вместе со съемочной группой находится в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал, как их команда попала под обстрел.

«Кварталах в трех отсюда находится частная пекарня, где женщины пекут хлеб для людей, которые укрываются в подвалах Степанакерта. Мы случайно об этом узнали. Все на их хрупких плечах. И пока мы снимали этот эпизод, было всего-то часов пять тишины. Мы вышли на улицу и снова зазвучала сирена. Мы хотели снять видео и рассказать о том, что в городе снова тревожно. Но даже не удалось до конца договорить предложение, как начался обстрел», — рассказал корреспондент.

По словам Кулаги, съемочная группа укрылась от обстрела в ближайшем здании. Представители СМИ отмечают, что снаряды прилетают практически беззвучно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтеры собирают гуманитарную помощь для Нагорного Карабаха.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
Роспотребнадзор: осенью коронавирус все больше выявляется у пожилых
21:59
Встреча с Тарзаном закончилась для его любовницы травмой головы
21:45
Достал нож: ограбление магазина в Петербурге попало на камеры видеонаблюдения
21:44
«Потрачу по назначению»: Рудковская ответила Урганту на шутку о детской коляске
21:33
Укрытие — не гарантия безопасности: Степанакерт не перестают обстреливать
21:23
«Всего пять часов тишины»: журналист «Известий» в Степанакерте попал под обстрел

Сейчас читают

Тайные мотивы: Почему мужчина избегает отношений, согласно его гороскопу
«Увидела ее и плакала» — Подруга Овсиенко заявила, что певицу истязает сожитель
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок