«Всего пять часов тишины»: журналист «Известий» в Степанакерте попал под обстрел

Журналист «Известий» Денис Кулага, который вместе со съемочной группой находится в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики, рассказал, как их команда попала под обстрел.

«Кварталах в трех отсюда находится частная пекарня, где женщины пекут хлеб для людей, которые укрываются в подвалах Степанакерта. Мы случайно об этом узнали. Все на их хрупких плечах. И пока мы снимали этот эпизод, было всего-то часов пять тишины. Мы вышли на улицу и снова зазвучала сирена. Мы хотели снять видео и рассказать о том, что в городе снова тревожно. Но даже не удалось до конца договорить предложение, как начался обстрел», — рассказал корреспондент.

По словам Кулаги, съемочная группа укрылась от обстрела в ближайшем здании. Представители СМИ отмечают, что снаряды прилетают практически беззвучно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волонтеры собирают гуманитарную помощь для Нагорного Карабаха.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.