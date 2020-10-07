Волонтеры собирают гуманитарную помощь для Нагорного Карабаха

Корреспондент МИЦ «Известия» посетил центр распределения гуманитарной помощи для жителей Нагорного Карабаха. Среди работающих волонтеров на разгрузке и сортировке всего необходимого есть как взрослые неравнодушные люди, так и школьники.

Сам центр расположен в городе Горисе в Армении. До Степанакерта отсюда 100 километров. В него с разных концов страны поступают продукты, одежда и все необходимое для карабахских жителей. Все это было куплено на пожертвования граждан со всего мира.

«Мы здесь помогаем людям, тут разные вещи. Мы раздаем их людям, потому что они голодают, им нечего надеть. Мы все тут помогаем, не только я. Гуманитарные грузы привозят на машинах из разных городов», — рассказал один из школьников по имени Арно.

Еще один волонтер — уже взрослый мужчина — объяснил, что в Нагорном Карабахе у него и родственники, и друзья. Стоит отметить, что точное место склада местные власти не называют, поскольку боятся удара беспилотников. В то же время они подчеркивают, что объемы помощи достаточно велики, каждый день приходит несколько грузовиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин впервые обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию в непризнанной республике.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта возобновилась 27 сентября. Сам конфликт в Карабахе начался еще в феврале 1988 года, когда непризнанная НКР объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния Баку потерял контроль также и над семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.