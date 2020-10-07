Военная прокуратура ЗВО начала проверку по факту пожара на складе боеприпасов под Рязанью

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Марина Неруцких
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В результате ЧП на территории бывшей воинской части были эвакуированы более двух тысяч человек.

Фото, видео: МЧС России/ТАСС, МО РФ

Военной прокуратурой ЗВО в связи с возгоранием на территории комплексной базы хранения боеприпасов Министерства обороны в Скопинском районе Рязанской области проводится проверка исполнения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, оружия, боеприпасов, а также правил соблюдения пожаро- и взрывобезопасности.

«Установлено, что 7 октября 2020 года на технической территории указанной воинской части произошел пожар, после чего начались взрывы боеприпасов. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия этого происшествия», — рассказал военный прокурор ЗВО генерал-лейтенант юстиции Артур Егиев.

Из-за пожара на складе боеприпасов  спасателям пришлось эвакуировать жителей 14 населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от места ЧП. В общей сложности свои дома временно пришлось покинуть более чем двум тысячам человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео рязанского полигона, где взрываются боеприпасы, снятое с высоты птичьего полета.

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