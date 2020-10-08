Захваченные предприятия и разграбленные офисы: третий день после выборов в Киргизии

В Киргизии на третий день протестов оказалось так много желающих поруководить, что наступил настоящий вакуум власти. Судите сами — в стране два претендента на пост премьер-министра, в столице, Бишкеке — три потенциальных мэра.



В отношении президента запустили процедуру импичмента. За порядком на улицах следят в основном «народные дружинники», которых трудно отличить от мародеров. Репортаж Дмитрия Зименкина.