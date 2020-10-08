Захваченные предприятия и разграбленные офисы: третий день после выборов в Киргизии

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В стране де-факто установилось безвластие.

Фото, видео: TASS / EPA / IGOR KOVALENKO, 5-tv.ru

В Киргизии на третий день протестов оказалось так много желающих поруководить, что наступил настоящий вакуум власти. Судите сами — в стране два претендента на пост премьер-министра, в столице, Бишкеке — три потенциальных мэра.

В отношении президента запустили процедуру импичмента. За порядком на улицах следят в основном «народные дружинники», которых трудно отличить от мародеров. Репортаж Дмитрия Зименкина.

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