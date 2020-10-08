Стела воинской славы в Петрозаводске поссорила жителей города

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Поборники русского языка ополчились на администрацию столицы Карелии за пропущенные знаки препинания на памятнике.

Фото, видео: ТАСС / Игорь Подгорный, 5-tv.ru

Запятая, тире и 80 миллионов рублей не дают покоя жителям Карелии.

В Петрозаводске установили стелу, где написано, что это город воинской славы, а барельефы объясняют почему.

Знатоки русского языка усмотрели, что в паре мест пропущены знаки препинания. И стало жаль потраченных миллионов. Андрей Захаров провел собственное расследование и выяснил — в России в принципе нет правил пунктуации для памятников.

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Стела воинской славы в Петрозаводске поссорила жителей города

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