Стела воинской славы в Петрозаводске поссорила жителей города
Поборники русского языка ополчились на администрацию столицы Карелии за пропущенные знаки препинания на памятнике.
Фото, видео: ТАСС / Игорь Подгорный, 5-tv.ru
Запятая, тире и 80 миллионов рублей не дают покоя жителям Карелии.
В Петрозаводске установили стелу, где написано, что это город воинской славы, а барельефы объясняют почему.
Знатоки русского языка усмотрели, что в паре мест пропущены знаки препинания. И стало жаль потраченных миллионов. Андрей Захаров провел собственное расследование и выяснил — в России в принципе нет правил пунктуации для памятников.
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