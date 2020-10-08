Пиво в пластиковых пакетах может исчезнуть с прилавков российских магазинов

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Соответствующие поправки в закон об обороте спиртосодержащей продукции в Госдуме рассмотрят до конца октября.

Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

Пластиковые бутылки с пивом объемом выше поллитра могут остаться в прошлом. Как рассказали «Известиям» в Госдуме, поправки в закон об обороте спиртосодержащей продукции парламент рассмотрит до конца октября.

По мнению авторов, дешевое спиртное в ПЭТ таре способствует алкоголизации населения. За основу взят опыт других стран, где пиво в пластике объемом больше одного литра вообще не продается.

С такой позицией не согласны предприниматели. По их мнению, нововведение приведет лишь удорожанию пенного напитка. Выиграют от этого только производители крепкого алкоголя. А вот уменьшиться ли число пьющих в стране — эксперты сомневаются.

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