Фигуристка Медведева снялась с этапа кубка России

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Валентин Черников
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Двукратная чемпионка мира пропустит соревнования из-за травмы спины.

Фигуристка Медведева снялась с этапа кубка России

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Второй этап Кубка России по фигурному катанию пройдет без участия двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Спортсменка пропустит чемпионат из-за травмы спины, сообщил директор Федерации фигурного катания на коньках Росси (ФФККР) Александр Коган.

«Мы до последнего надеялись (на участие Медведевой — прим.ред.), вчера она была на обследовании у врачей. У нее обострилась старая травма спины, поэтому она не примет участия в турнире и ложится на дополнительное обследование в клинику», — цитирует Когана РИА Новости.

До этого Медведева пропустила этап Кубка страны в Сызрани. Второй этап первенства пройдет с 10 по 13 октября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

По имеющейся информации, предстоящий этап Кубка также пропустят бронзовые призеры финала Гран-при в парном катании, чемпионы мира среди юниоров, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сообщается, что у фигуристов подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru писал, что юная ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина поставила мировой рекорд по фигурному катанию.

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